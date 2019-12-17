Hyundai покажет субкомпактный бюджетный седан Aura

Представители компании Hyundai сообщили о том, что в скором времени состоится презентация нового компактного автомобиля модели Aura, который в линейке станет даже доступнее Solaris. К сожалению, пока новинку не смогут приобрести отечественные автолюбители.

В настоящий момент автомобиль показывали только в качестве набросков. Однако, интерес к столь доступной и не обделённой техническими изысками модели уже невероятный. Экстерьер новой машины очень выразительный, кузов получил рельефные формы. Было выбрано удачное решение аккуратно замаскировать задние стойки крыши. Хотя, не исключено, что серийная модификация этого автомобиля всё-таки будет выглядеть несколько «проще».

Что касается технических характеристик, то машина будет работать за счёт мотора на 1.2 литра с мощностью в 75 лошадиных сил или на двигателе объёмом в 1.4 литра с отдачей в 84 лошадиные силы. Топовую модификацию комплектует литровый двигатель, форсированный до 100 лошадиных сил. Все силовые агрегаты сочетаются с коробкой автомат или «роботом» на 5 ступеней.

Известно, что для машины целевым рынком станет индийский. Однако, отечественные эксперты не отказываются от возможности появления этого субкомпактного седана в нашей стране.