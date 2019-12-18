Honda проведёт рестайлинг S2000

Около 10 лет назад компания Honda свернула выпуск автомобилей модели S2000. Однако, спорткар продолжает пользоваться популярностью и имеет целую армию поклонников. Очевидно, именно поэтому фирма решила выпустить автомобиль в рестайлинговом исполнении. Уже известно, что премьера новинки состоится в рамках автосалона в Токио.

Большинство автомобилей, реализованных ранее, практически полностью утратили свою индивидуальность из-за стремления владельцев усовершенствовать спорткар. Новинка, которую готовит фирма, тоже имеет тюнинговые элементы. Однако, к их выбору и разработке на заводе подошли с профессиональной точки зрения и выверили каждое решение вплоть до мелочей.

Автомобиль получит оригинальные тонированные фары, агрессивные бампера и пороги, чёрную рамку ветрового стекла, инновационную систему мультимедиа, а также новый кузовной обвес. Что касается технических характеристик, то они пока держатся в тайне. Отметим, что ранее автомобиль комплектовался двухлитровым атмосферником с мощностью от 241 до 250 лошадиных сил.

Цены на новинку пока держатся в тайне. При этом, в фирме отметили, что они готовы лишь на рестайлинг, а говорить о выходе приемника традиционного Honda S2000 не стоит. И это вполне логично, ведь сейчас производство среднебюджетных спорткаров не прибыльно.