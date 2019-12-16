Honda назвала цены на новый Fit 2020

Компания Honda объявила цены новое поколение своего популярного ситикара – Fit, представленного этой осенью на автосалоне в Токио. Реализация модели Fit стартует с 16 декабря. Стартовый ценник – от 17 тысяч 120 долларов, что соответствует 1 миллиону 75 тысячам рублей при пересчете на российскую валюту.

Новый Fit предложат покупателям в трех версиях: LX, EX и EX-L. В оснащение новинки войдет 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель на 130 лошадиных сил, сочетающийся как с 6-ступенчатой МКПП, так и вариатором в зависимости от выбранного исполнения.

В арсенал автомобиля также войдут: система предотвращения столкновений, система обнаружения пешеходов, адаптивный «круиз», помощник удержания автомобиля в полосе движения, а также система автоматического переключения с ближнего на дальний свет и обратно.

Стоимость «топовой» комплектации нового Fit составит 21 тысячу 550 долларов или 1 миллион 355 тысяч рублей.

Напомним, что в России Honda Fit не продается. В линейку Honda в нашей стране входят только две модели: кроссовер CR-V и внедорожник Pilot.