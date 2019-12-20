Honda Legend появится в беспилотной версии

Компания Honda собирается уже будущим летом вывести в продажу новый люксовый седан модели Legend. Его изюминкой станет наличие сверхфункциональной системы автономного управления, которую можно активировать на загруженных магистралях.

Представители компании сообщили, что их новая технология позволит не только убрать руки с руля во время движения транспортного средства, но и вообще не следить за тем, что происходит на дороге. Ноги также не придётся держать на педалях. Это позволит автомобилистам немного отдохнуть от долгой и изнурительной поездки. В случае возникновения экстренной ситуации или окончания отрезка пусти с плотным автомобильным потоком, система подаст звуковой сигнал, который подскажет, что водитель должен принять управление на себя.

Отметим, что согласно международной классификации, автопилот такого типа относится к третьему уровню. Первым рынком, где будет продаваться новинка, станет японский. Ведь именно там уже через несколько месяцев будут приняты поправки в ПДД, которые позволят передвигаться беспилотникам по дорогам общественного пользования.