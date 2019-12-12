Госдума поддерживает отмену штрафа за среднюю скорость

Представители Государственной Думы рассказали о том, что уже на первом чтении был полностью поддержан законопроект, который предполагает отменить штрафы за превышение средней скорости, которую фиксировали камеры видеонаблюдения.

Отметим, что инициаторами этого законопроекта являются депутаты партии ЛДПР. Они отметили, что такой штраф вообще не может быть инкриминирован никому из нарушителей, так как в самих правилах дорожного движения не существует такого понятия, как «средняя скорость». Поэтому наказывать автомобилиста по этому пункту абсолютно противозаконно. Чтобы приструнить любителей скорости, превышение лимита должно быть зафиксировано на одном определённом отрезке дороги и с помощью только одной камеры. А использовать среднестатистическое значение от двух или более видеокомплексов просто недопустимо.

И, как оказалось, большинство депутатов Государственной Думы остались на стороне инициаторов. Отмечается, что система видеофиксации изначально вводилась на дороги не для того, чтобы пополнять казну, а для того, чтобы повысить уровень безопасности.