ГИБДД собирается проверять на алкоголь всех

В ведомстве планируют разрешить проводить экспресс-тесты на содержание алкоголя и наркотических средств в организме. При этом, таким проверкам могут придаваться даже водители, у которых нет никаких внешних признаков опьянения.

Отметим, что согласно действующему законодательству, проверить водителя на алкотестере патрульные или инспекторы могут только в присутствии понятых, параллельно ведя видеосъёмку и составляя протокол. Однако, уже совсем скоро порядок этого процесса может быть существенно подкорректирован. Если закон примут, то совсем скоро представители ГИБДД смогут проводить проверки всех водителей. Для этого будут использоваться инновационные методы, включая бумажные наркотесты или бесконтактные детекторы.

В МВД утверждают, что таким образом инспекторы смогут проводить качественную предварительную оценку состояния водителя, а не полагаться лишь на органолептические методы. К тому же, водителям будет дано право отказаться от проверки на алкоголь и наркотики безо всяких последствий.