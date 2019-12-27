Geely Atlas лишают атмосферных моторов

Китайский производитель сообщил о том, что в скором времени кроссовер лишится всех безнаддувных моторов. А в базовой комплектации машина будет оснащаться полуторалитровым двигателем.

Таким образом, уже совсем скоро у Geely Atlas не будет моторов на 2.0 и 2.4 литра. Однако, их место займут усовершенствованные моторы с наддувом. Что касается топового силового агрегата, то им по-прежнему останется двигатель на 1.8 литров.

Одновременно с этим, ожидается существенное расширение линейки доступных агрегатов. Уже в начале будущего года машина может получить полуторалитровую турботройку, которая полностью соответствует стандарту Евро-6. Стоит отметить, что реализовывать такие машины будут не только в странах, которые входят в Таможенный союз, но и в европейских государствах.

Кроме того, ходят слухи, что популярный в России полуторалитровый мотор Geely Atlas дефорсируют вплоть до 149 лошадиных сил, вместо актуальных 177.