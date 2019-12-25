Ford отзывает авто из-за проблем с тормозами

Компания Ford сообщила о том, что стартует новая кампания по отзыву автомобилей моделей Fusion, Mercury Milan и Lincoln Zephyr. Как оказалось, машины, реализуемые больше десятилетия, имеют серьёзный дефект в системе торможения.

Под отзыв попало более 600 тысяч транспортных средств, которые производились в течение 3 лет, начиная с 2006. Отметим, что все они продавались на территории Штатов. Потребители неоднократно говорили о том, что система торможения работает некорректно. В некоторых случаях водителям попросту не удавалось вовремя затормозить. В ходе расследований оказалось, что весьма вероятна возможность залипания клапана в блоке ABS.

Из-за неполадок с тормозами были зафиксированы аварии, в которых люди получали серьёзные травмы. Сейчас дилеры бренда пытаются связаться со всеми владельцами автомобилей, которые подходят под кампанию отзыва, чтобы известить о необходимости немедленно отправиться в сервисный центр. При этом, отмечается, что, если диагностика подтвердит наличие дефекта, то с ремонтом придётся подождать, так как нужные запчасти будут выпускать только в начале будущего года.