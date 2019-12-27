Фирма Bentley выпустила самовозгорающиеся машины

Люксовый бренд Bentley сообщил о том, что принял решение о старте кампании по отзыву транспортных средств на территории Российской Федерации. Как оказалось, под условия акции подходит лишь несколько премиальных автомобилей.

Так, речь идёт о машинах моделей Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24. Всего фирма планирует проверить в сервисных центрах только 7 экземпляров машин. Сообщается, что велик риск того, что во время работы в автомобиле отсоединится патрубок от шланги гидравлического усилителя рулевого колеса. В случае обнаружения такого дефекта, фирма незамедлительно произведет ремонт за свой счет.

Стоит отметить, что всем владельцам транспортных средств стоит проверить ВИН-номера своих авто, так как дефект потенциально опасен. Если в дороге произойдёт отсоединение шланга, то рабочая жидкость вытечет, в результате чего рулевое управление перестанет быть эффективным. Помимо этого, велика вероятность самовозгорания гидравлической жидкости.