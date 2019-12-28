Фейслифтовый кроссовер Suzuki Vitara Brezza близок к дебюту

Презентация фейслифтового кроссовера Suzuki Vitara Brezza под брендом Maruti состоится в феврале 2020 года на автосалоне в Дели (Auto Expo). Чем ближе премьера этой модели тем больше фотографий и подробностей всплывает о данной модели.

На днях индийский портал «RushLane» опубликовал шпионские фотографии кроссовера, полностью лишенного защитного камуфляжа. Судя по ним, заметных перемен в дизайне Vitara Brezza не произойдет, чего нельзя сказать техническом оснащении. Предполагается, что самым большим изменением под капотом «паркетника» станет появление нового бензинового мотора на 1,5-литра, мощность которого составит 105 лошадиных сил при 138 Нм момента. Спустя некоторое время к нему добавится 1,5-литровый «дизель» на 104 «силы», который сменит 1,3-литровый агрегат. В качестве трансмиссий для новинки предложат 5-ступенчатую МКПП или 4-диапазонный «автомат».

Среди других перемен, которые ждут фейслифтовый Vitara Brezze, значатся появление светодиодной головной оптики и ДХО, а также новой приборной панели и обновленной мультимедийной системы с сенсорным дисплеем.

Напомним, что в России продается дореформенная глобальная версия кроссовера Suzuki Vitara. За кроссовер просят от 999 тысяч рублей.