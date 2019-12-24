Электромобили Volkswagen работают некорректно

Конвейерная сборка новых электромобилей бренда Volkswagen, которые стали первыми в серии, началась ещё в начале прошлого месяца. Однако по результатам использования первых автомобилей партии оказалось, что система нуждается в доработках.

Так, немецкие средства массовой информации рассказали, что все 30 электрокаров, которые уже сошли с конвейера, имеют серьёзные проблемы с программным обеспечением. Пока не уточняется, какого именно характера наблюдаются неполадки. Независимые эксперты полагают, что на транспортные средства устанавливается прошивка, которая просто не приспособлена к использованию в реальных дорожных условиях.

Первая десятка электрокаров пока не поступит к своим владельцам. Ориентировочно проблемы с программным обеспечением должны решить уже к весне будущего года. Аналогичная ситуация будет обстоять и с будущими 20 тысячами электрокаров, которые планируется выпустить. Хотя, в этом случае обновить прошивку удастся «по воздуху».