Экс-ведущий Top Gear объяснил, почему российские автомобили некачественные

Бывший ведущий одного из самых рейтинговых автомобильных телешоу в истории Top Gear Джеймс Мэй рассказал о том, что нашел закономерность между качеством машин и чистотой в туалетах заводов, на которых их выпускают. До этого британский журналист побывал на заводах Toyota и Lada.

По словам Мэя, если зайти в туалет на предприятии Toyota, то сразу становится понятно, почему автомобили этой марки такие надежные и качественные. Унитазы на заводе японского автогиганта не только оснащены подогревом сидений и музыкальной системой, но даже способны делать анализы, после чего сообщать сотрудникам о возможной необходимости смены их ежедневного рациона питания.

Что касается туалетов на «АвтоВАЗе», то экс-ведущий Top Gear назвал их «омерзительными», а сами автомобили Lada – «не сильно качественными и надежными». Примерно такое же впечатление оставили у него туалеты завода ЗИЛ, на котором он побывал еще в 2014 году.