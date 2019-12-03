Eclipse для книги Гиннесса покажут в Краснодаре

В эту субботу в Краснодаре будет представлен шикарный тюнинговый проект Automama и Гараж 54, который подразумевает создание автомобиля MamaDisco.

В основе тюнингованной модели лежит традиционный Mitsubishi Eclipse. На работу ушло более трёх месяцев. Проектом занималось 14 человек. Для создания непревзойдённого внешнего вида использовалось более 65 тысяч кусочков зеркала. Из них около 1 000 пришлось вырезать вручную, соблюдая необходимую геометрию.

Помимо восхитительной отделки кузова, машина получила модные японские диски JMD, а также диодную подсветку на 9 цветов для декорации днища. Ещё одним нестандартным решением стала установка дым-машины, в результате чего густой пар валит прямо из салона.

Машина уже прошла испытания на дорогах Новосибирска. И, увидевшие её горожане были в настоящем восторге. Будет ли продаваться этот эксклюзивный автомобиль – пока неясно.