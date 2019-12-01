Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг «сумасшедшей шведкой»

Бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear, а сейчас The Grand Tour – Джереми Кларксон, известный своими резкими высказываниями в сторону экологических активистов, оскорбил 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг, заявив, что девушка своей борьбой за экологию убивает интерес молодой аудитории к автомобилям.

По словам Джеззы, высказавшего свое мнение на страницах газеты The Sun, из-за всеобщей истерии, касающейся вопросов экологии, популярность автомобильных телепрограмм продолжает падать.

«Всем людям на моей памяти, возраст которых до 25 лет, не интересны автомобили. Сумасшедшая шведка убила автомобильные шоу. Перед тем, как научить детей говорить «папа» и «мама», им вбивают в голову, что автомобиль – это зло. С возрастом эта мысль укореняется у них в мозгах», – заявил британец.

Несмотря на мнение Кларксона, программа The Grand Tour не оставляет без внимания вопрос экологии. Последний эпизод интернет шоу, выходящего на Amazon, посвящена путешествию не на автомобилях, а на лодках.