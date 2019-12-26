Доступный компактвэн Renault Triber вышел на глобальный рынок

Компания Renault вывела сразу на несколько новых рынков свой бюджетный компактвэн Triber. Презентация этой модели состоялась летом этого года, а первые «товарные» автомобили появились в продаже в Индии в конце августа. Спустя пару месяцев «Трайбер» вышел на рынок Индонезии.

Теперь же, согласно заявлению генерального директора Renault India Венкатрама Мамиллапалле, накануне стартовала отгрузка Renault Triber на рынок ЮАР.

Напомним, что новый 7-местный бюджетный компактвэн «Трайбер» спроектирован на новой архитектуре CMF-A Plus, известной по дешевому хэтчбеку Renault Kwid.

Длина автомобиля составляет 3990 мм, ширина – 1739 мм, высота – 1637 мм, а размер колесной базы равен 2636 мм. Приводит в движение 1-литровый атмосферный агрегат на 72 лошадиные силы. Связку мотору составляет 5-ступенчатая МКПП или 5-диапазонный «робот». Привод – только передний.

Стоимость базовой комплектации Renault Triber в Индии составляет 495 тысяч рупий или 428 тысяч рублей по текущему курсу.