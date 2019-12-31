Chevrolet Tahoe заслужил новую версию

Представители бренда Chevrolet провели презентацию нового Tahoe несколько недель назад. Но, только сейчас стало понятно, что новинка появится в ещё одной версии, которая получит название Z71. Она обязательно придётся по вкусу тем, кто регулярно преодолевает невзгоды бездорожья.

Стоит отметить, что аналогичную версию должен получить и автомобиль модели Suburban. Официального или документального подтверждения пока нет, однако, в словах представителей фирмы никто не сомневается.

Инсайдеры же сообщили, что в новой версии внедорожник получит современную усовершенствованную регулируемую по высоте пневматическую подвеску Air-Ride, которая будет располагаться по обеим осям. Помимо этого, машина получит доработанную защиту днища, а также будет комплектоваться новыми бамперами, которые улучшают показатели геометрической проходимости. Вероятнее всего, внедорожные версии получат и некоторые обновления в дизайне экстерьера.