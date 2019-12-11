Chevrolet Tahoe получил обновления

Стало известно, какие изменения произошли с автомобилем Chevrolet Tahoe из-за обновления.

Дизайн новинки стал совершенно иным. Сразу видно, что над его модернизацией работало немало экспертов. Теперь модель может похвастаться олицетворением нового фирменного стиля самого бренда. Однако, модификацией «внешности» фирма ограничиваться не стала. Так, авто получило увеличенные габаритные размеры. В частности, колёсная база заметно подросла, ввиду чего в салоне появилось намного больше места для комфорта пассажиров.

Помимо этого, в моторной гамме также произошли изменения. Под капотом авто установлен новый турбированный дизельный агрегат с объёмом в 3 литра и мощностью в 281 лошадиную силу. Помимо него, будут доступны передние моторы на 5.3 литра с мощностью в 360 лошадиных сил, и на 6.2 литра, форсированные до 426 лошадиных сил. В продажу авто поступит с многорычажной задней подвеской независимого типа.