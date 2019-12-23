Chery представила новый кроссовер Tiggo 7 Pro

Компания Chery представила на родном для себя китайском рынке обновленную версию кроссовера Tiggo 7, получившую приставку «Pro».

Вседорожник в рамках рестайлинга получил увеличенную в размерах решетку радиатора, зауженные передние фары, а также стильную крышу по мотивам Lexus RX и задние фонари, объединенные в единый блок.

В интерьере автомобиля появилась цифровая «приборка», увеличенный дисплей «мультимедии», сенсорный блок управления системой климат-контроля, а также расширенная центральная консоль с джойстиком селектора трансмиссии.

Приводит в движение новый Chery Tiggo 7 Pro 1,6-литровый турбированный агрегат TGDI на 197 лошадиных сил, сочетающийся с 7-диапазонным «роботом» Getrag и передним приводом. В базовых версиях кроссовер предложат китайским покупателям с 1,5-литровым 156-сильным турбомотором и 6-скоростной МКПП либо 6-ступенчатой роботизированной коробкой DCT.

В продажу в КНР новый Chery Tiggo 7 Pro поступит 18 февраля 2020 года. Цена на кроссовер пока не объявлена.