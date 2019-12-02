Changan, провалившийся в России, сменил поколение

В сети были опубликованы официальные снимки нового автомобиля модели Eado. Презентация машины состоится до конца текущего года.

Напомним, что впервые седан этой модели был показан 7 лет назад. В 2014 году модель привезли на отечественный рынок, однако, за два года присутствия автомобиля в России было продано все чуть более двухсот экземпляров. Любопытно, что на домашнем рынке ситуация обстояла немногим лучше, хотя в первый год продажи доходили до 180 тысяч единиц. Постепенно показатели реализации нового автомобиля снижались.

В прошлом году марка Changan выпустила на домашний рынок модель в новом поколении. Однако, продажи всё равно упали на 33 процента. В этом году фирма собирается представить существенно преобразившийся автомобиль, который теперь называется Eado Plus.

Внешне машина выглядит очень стильно и современно. Была обновлена решётка радиатора, появились новые светодиодные фонари. В салоне произошли разительнее перемены. Сенсорный экран системы мультимедиа был объединён с виртуальной приборной доской. Кроме того, в базовой версии появится люк с электроприводом.

Моторная гамма авто осталась прежней. Под капотом будет работать бензиновый мотор на 1.6 литра с мощностью в 128 лошадиных сил. Ему альтернативой станет мотор на 1.6 литра с отдачей в 158 лошадиных сил. Останется в ряду и электрифицированная версия с запасом хода около 400 километров.