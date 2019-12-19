Changan названы цены на обновленный кроссовер CS55

Китайская автомобильная марка Changan назвала цены на обновленную версию своего кроссовера CS55 для России. Новинка, которая позиционируется как конкурент немецкого Volkswagen Tiguan, уже вышла в продажу.

Кроссовер доступен для покупателей в четырех комплектациях: Сomfort 6MT, Luxury 6MT, Comfort 6AT и Luxury 6AT. Стоимость базовой версии начинается с отметки в 1 миллион 269 тысяч рублей. За «топовый» вариант исполнения просят 1 миллион 469 тысяч рублей.

Габаритные размеры нового Changan CS55 близки к VW Tiguan: длина составляет 4500 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1690 мм. Размер колесной базы равен 2675 мм, что всего на 2 мм короче, чем у «Тигуана».

Приводит в движение китайский среднеразмерный кроссовер, независимо от комплектации, 1,5-литровый турбированный двигатель, выдающий 145 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат».