Changan готовит для России конкурента Vesta, Solaris и Rio

Китайская автомобильная марка Changan сообщила о планах по выводу на российский авторынок в 2020 году своего нового седана под названием Alsvin. Новинка присоединится к обновленному внедорожнику CS75, который также появится в реализации в нашей стране в следующем году.

Никакой технической информации о новой 4-дверке китайского автопроизводителя пока нет, ровно как и возможных цен на автомобиль. Предполагается, что в России новый седан Alsvin будет конкурировать с отечественной Lada Vesta.

Напомним, что ранее компания Changan представила в РФ свой новый среднеразмерный кроссовер CS55, который доберется до дилеров марки до конца декабря. Стоимость «паркетника» начинаются с отметки в 1 миллион 269 тысяч 900 рублей. Приводит в движение кроссовер 1,5-литровый турбомотор на 143 лошадиные силы при 225 Нм крутящего момента, связку которому составляет 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия фирмы Aisin.