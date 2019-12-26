Cadillac представил новинки для рынка России

На одном из профильных мероприятий было представлено сразу два новых паркетника премиального производителя, которые уже в скором времени появятся на российском рынке.

Сразу стоит отметить, что один из претендентов на наш рынок нам хорошо известен. Речь идёт про автомобиль ХТ5, который появится у нас в несколько изменённом обличии. Машину комплектуют иные бампера, появились шикарные колёсные диски, а также изменилась модификация решётки радиатора. Более того, даже в базовой комплектации кроссовер удастся приобрести со светодиодной оптикой. В интерьере также ожидаются нововведения. Там поменялась передняя панель. Существенно расширены возможности индивидуальной настройки.

Помимо этого, у кроссовера есть и значительные изменения в технических характеристиках. Фирма обновила подвеску и доработала систему торможения. Более того, линейка силовых агрегатов пополнится новым двигателем: двухлитровым агрегатом с мощностью в две сотни лошадиных сил, который сочетается с коробкой автомат на 9 ступеней.

Второй новинкой станет кроссовер ХТ6. Он предлагается в семиместной версии. В базовой комплектации паркетник получит передний привод. А за дополнительные деньги удастся приобрести автомобиль с полным приводом. Сколько будут стоить новинки от Cadillac, пока неизвестно.