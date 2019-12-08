Бюджетный кросс-универсал Volkswagen C-Trek вышел в продажу

Компания Volkswagen вывела в продажу в Китае обновленный кросс-универсал под названием C-Trek. Автомобиль спроектирован на платформе 4-дверки Volkswagen Bora предыдущей генерации.

Рестайлинговый C-Trek оснастили модернизированным защитным обвесом, новой решеткой радиатора, расширителями колесных арок, а также увеличили его дорожный просвет и наградили расширенным опциональным списком.

Длина кросс-универсала составляет 4559 мм, ширина – 1793 мм, а высота равна 1487 мм. Размер колесной базы – 2614 мм, а объем багажника – 589/1507 литров.

Приводит в движение автомобиль 1,6-литровый «атмосферник» на 110 лошадиных сил или же 1,4-литровый турбированный агрегат на 131 «лошадку». Связку первому составляет 5-ступенчатая «механика» и 6-скоростной «автомат», а второму МКПП и «робот» DSG7 с двойным сцеплением. Привод – только передний.

В список оснащения новинки уже с «базы» значатся: две подушки безопасности, аудиосистема, кондиционер, «противотуманки», зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, а также 16-дюймовые колесные диски.

Стоимость автомобиля начинается от 125 тысяч 900 юаней или 1 миллион 140 тысяч рублей. За «топовую» версию этой модели просят 162 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме в 1 миллион 475 тысяч рублей по текущему курсу.