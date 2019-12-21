Бюджетная версия Kia Sportage ставит рекорды продаж

Компания Kia опубликовала результаты продаж своих автомобилей на китайском авторынке за первые 11 месяцев 2019 года. Согласно статистике, самой популярной моделью в линейке SUV корейской марки в «Поднебесной» оказался удешевленный «паркетник» Kia Sportage, объем реализации которой за отчетный период составил более 80 тысяч единиц.

Напомним, что бюджетная версия «Спортейджа» продается исключительно в Китае. Автомобиль спроектирован на архитектуре третьего поколения Sportage, представленного в нашей стране с 2010 по 2015 годы.

В КНР автомобиль оснащается 2-литровым атмосферным агрегатом на 161 лошадиную силу, а также турбомотором на 140 «сил». Связку первому составляет 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат», а второму – только 7-скоростной «робот» с двойным сцеплением. Привод может быть как передним, так и подключаемым полным.

Стоимость бюджетной версии Kia Sportage в Китае составляет от 108 тысяч 900 юаней или 970 тысяч рублей по текущему курсу.