Беспилотникам пока рано выезжать на дороги общего пользования

Не так давно на территории Российской Федерации проходили гонки беспилотных транспортных средств на одном из автополигонов под Дмитровом. Отметим, что это событие было принципиально важным для разработчиков, так как ого показало, насколько машины могут следовать правилам дорожного движения.

Пятидесятикилометровая гонка собрала вместе 5 беспилотников от нескольких команд. На трассе были воссозданы городские условия: на дорогу выехали профессиональные гонщики, а также появлялись манекены в роли пешеходов.

К сожалению, результаты тестирований оказались плачевными, так как машины не хотели выполнять ПДД. К примеру, автомобиль модели Kia Soul, который представила группа АВТО-РТК и вовсе несколько раз серьёзно нарушил правила и даже проехал перекрёсток на красный свет. Кроме того, была спровоцирована пробка из автопилотов из-за того, что один автомобиль остановился на перекрёстке, а вторая машина решила обогнать по левому ряду, в результате чего замерла прямо в центре перекрёстка.

Очевидно, что ТС с отечественными системами автоматического пилотирования пока абсолютно не предназначены для того, чтобы выезжать в реальный город, и когда они смогут попасть на дороги общего пользования, трудно даже предположить.