«АвтоВАЗ» заменит буферы крышки багажника на автомобилях Lada Vesta Exclusive

Компания «АвтоВАЗ» объявила о старте сервисной кампании, касающейся 178 автомобилей Lada Vesta Exclusive.

Согласно информации, опубликованной в предписании №58-19 «По замене буферов крышки багажника» от 27.11.2019 года, на отозванных машинах будут заменены буферы крышки багажника на новые (артикул: 21100-8402214-10), а также отрегулируют зазор между крышкой багажника и бампером, чтобы он составлял не менее 4,5 мм.

Напомним, что в конце ноября «АвтоВАЗ» вывел в продажу новую версию модели Lada Vesta, оснащенную бесступенчатым вариатором. В связке с этой трансмиссией работает 1,6-литровый мотор Renault H4Mk, выдающий 113 лошадиных сил. За автомобиль просят от 736 тысяч 900 рублей в версии седан и от 773 тысяч 900 рублей за модификацию в кузове универсал.