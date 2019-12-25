«АвтоВАЗ» снял с производства «Лада 4×4 Пикап»

Российский автогигант «АвтоВАЗ» прекратил сборку пикапа ВАЗ-2329, известного также под названием «Lada 4×4 Пикап».

По информации журналистов «Drom», упоминание о данной модели исчезло с официального сайта марки Lada, а в наличии у дилеров пикап уже не найти. При этом официального заявления о прекращении производства этой модели от «АвтоВАЗа» не поступало.

Напомним, что выпуск модели ВАЗ-2329 стартовал в Тольятти еще в 1995 году. Автомобиль был спроектирован на платформе длиннобазной версии «Нивы».

Пикап уже снимали с производства в конце 2015 года, но в начале ноября сборка этой модели была возобновлена. Автомобили сходили с конвейера тольяттинской фирмы «Супер-Авто» – партнера «АвтоВАЗ».