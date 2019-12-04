«АвтоВАЗ» пересмотрел комплектации и цены на Lada Vesta

В конце ноября на российском авторынке начались продажи обновленной версии флагмана «АвтоВАЗа» – Lada Vesta, оснащенной новым двигателем, бесступенчатым вариатором и целым набором новшеств. Накануне стало известно, что теперь «вазовцы» пересмотрели комплектации и цены на одну из своих самых популярных и перспективных моделей в линейке.

Базовая версия «Весты» под названием Standart была переименована в Classic, но при этом сохранила прежний ценник – от 606 тысяч 900 рублей. Модификация Vesta Sedan с МКПП и 106-сильным двигателем теперь доступна в исполнении Exclusive, за которую просят от 839 тысяч 900 рублей.

«Внедорожный» седан Vesta Cross пополнился комплектациями Comfort и Comfort Image. Минимальная цена за эти модификации стартует с отметки в 757 тысяч 900 рублей за счет отказа от ряда опций, в числе которых: функция подсветки в поворотах, боковых подушек безопасности, третьего подголовника заднего ряда, футляра для очков, системы автовыключения фар, атмосферной подсветки в салоне, 3-уровневого подогрева сидений обогрева лобового стекла и смены климат-контроля на кондиционер.

Для универсала Vesta SW в комплектации Classic пересмотренным оказался новый пакет Start Plus, в который входят задние дисковые тормоза и опции комфорта пассажиров. Её цена составляет от 773 тысяч рублей. За версию Exclusive теперь просят 876 тысяч 900 рублей.

В версии Vesta SW Cross теперь доступна модификация Comfort Image, оснащенная обогревом лобового стекла и передних сидений. За такое исполнение просят от 799 тысчя 900 рублей.

Напомним, что ранее «АвтоВАЗ» поднял цены ряда комплектаций семейства Vesta. В их числе оказались: Comfort и Comfort Image (+3 тысячи рублей), Comfort Multimedia (+6 тысяч рублей) и Exclusive (+18 тысяч 500 рублей).

Седан Vesta, модель Vesta Cross, а также универсалы Vesta SW и SW Cross прибавили в цене в комплектации Luxe 2 тысячи рублей, а в модификациях Luxe Multimedia и Luxe Prestige – 15 и 19 тысяч рублей. На 6 тысяч рублей также подорожали версии Luxe и Luxe Multimedia для модели Vesta Sport.