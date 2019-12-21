Автомобили Lexus, Mazda и Toyota признаны самыми надежными

Исследовательское агенство Consumer Reports, проанализировав информацию о порядка 420 тысячах автомобилей, опубликовало рейтинг надежности автомобильных марок в 2020 году, первую строчку в котором заняли автомобили бренда Lexus. Средняя оценка надежности этих машин составила 81 балл по 100-балльной шкале.

На второй строчке по данному показателю расположились еще два представителя японских автомобильных марок: Mazda и Toyota.

Среди аутсайдеров этого рейтинга оказались бренды: Volkswagen, Acura, Audi, BMW и Subaru.

Напомним, что Consumer Reports является независимой некоммерческой организацией, публикующей рейтинги, обзоры и сравнительные тесты потребительских товаров и услуг. В автомобильной тематики расчет коэффициента надежности происходит по средствам опроса более сотни тысяч автовладельцев.