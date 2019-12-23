Автомобили General Motors показывают массовые сбои

Знаменитый автомобильный концерн из США объявил о старте двух крупных кампаний по отзыву, которые будут проводиться по всему миру. Всего планируется отозвать около 950 тысяч транспортных средств.

Около 400 тысяч автомобилей компания General Motors отзывает в связи с производственным дефектом в виде обильно залитых термоклеем кабелей аккумулятора. Этот, на первый взгляд, небольшой дефект может спровоцировать перегрев аккумулятора, и, как следствие, воспламенение. Более того, уже было зафиксировано несколько подобных случаев. Под условия акции попадают автомобили моделей Silverado 1500 и GMC Sierra 1500.

Большая же часть машин приходится на пикапы моделей Chevrolet Silverado, GMC Sierra 1500, а также на легковушки популярной модели CT6 2019 бренда Cadillac. Все эти автомобили объединяет одно – проблемы с системой торможения, вызванные сбоем в работе электроники. Эта неполадка может привести к тому, что во время движения система экстренного торможения попросту откажет. Решить проблему просто – достаточно перепрошить программное обеспечение. А для этого всем владельцам указанных машин нужно отправиться в сервисный центр бренда.

Большая часть небезопасного транспорта была реализована на домашнем рынке концерна.