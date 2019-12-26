Aurus собирается выпустить ещё один лимузин

Отечественный автомобильный производитель сообщил о том, что готовится выпустить новую версию премиального лимузина. Предположительно, она получит удлинённую модификацию.

Отмечается, что в линейке бренда новинка займёт место между стандартным седаном, а также лимузином L700. Новая модификация получит длину автомобиля в 6 метров 13 сантиметров. Предполагается, что лимузин выйдет в двух версиях: в стандартной и в защищённой. При этом, обойдётся он немного дешевле, чем актуальный лимузин.

Напомним, что не так давно стало известно о том, что массовое конвейерное производство машин отечественного бренда начнётся не раньше, чем через полтора года. Местом для производства уже была выбрана площадка, принадлежащая фирме Ford Sollers, расположенная в Елабуге.