Aurus Komendant задерживается

Сегодня стало известно о том, что старт производства нового внедорожника отечественного бренда переносится только на 2022 год.

Стоит отметить, что информацию по этому поводу распространил глава Министерства промышленной торговли Российской Федерации. Он уточнил, что коммерческая реализация Aurus Komendant не начнётся раньше, чем через 2 года. Чиновник отметил, что в этом году началась успешная продажа седанов российского бренда. Однако, к сожалению, пока что речь идёт лишь о небольших партиях. Полномасштабные продажи начнутся через год. Именно тогда будет запущен конвейер в Елабуге. Напомним, что сейчас автомобили бренда продолжают «строить» на внутренних мощностях НАМИ.

Но, россиян больше заинтересовала отчётность относительно внедорожника. Ведь ранее в средствах массовой информации была названа совершенно иная дата старта продаж. Тогда местного представителя SUV обещали выпустить уже в конце лета будущего года.