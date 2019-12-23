Aurus готовится создать беспилотный трактор

На базе отечественного производителя Aurus будет создана новая испытательная лаборатория, которая будет заниматься разработками в сфере беспилотного транспорта. В частности, планируется создать беспилотный трактор.

Соответствующее постановление уже было опубликовано кабинетом Министров России. Лаборатория должна начать свою деятельность уже через год. Чиновники отмечают, что им предстоит утвердить ещё несколько положений, чтобы после выпуска первого беспилотного трактора, его можно было испытывать и эксплуатировать на законных основаниях.

Отметим, что это далеко не первая спецтехника такого типа в стране, которая оснащается системой автопилотирования. В середине лета в Екатеринбурге был показан полностью автономный трактор. За эту разработку отвечали представители ведомства Роскосмос.