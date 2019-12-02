Audi RS3 может стать гибридом

Сообщается, что семейство Audi RS3 так и будет комплектоваться привычными наддувными моторами с объёмом в 2.5 литра. А чтобы сделать эти транспортные средства более экологичными, производитель решил дополнить мотор электродвигателем.

Одно из немецких изданий убеждено, что новый автомобиль в третьем поколении превратится в гибрид за счет электросистемы на 48 вольт. Одновременно с этим, будет сохранена система полного привода и роботизированная коробка передач. Кроме того, ходят слухи, что машина будет ещё мощнее актуальной версии и отдача возрастет до 410 лошадиных сил. Если такие характеристики окажутся правдой, то до первой сотни с места машина сможет разогнаться за 4 секунды.

Внешне автомобиль получит небольшие изменения. Решётка радиатора, вероятнее всего, порадует шестиугольной формой. Ожидается изменение светотехники. Если учитывать шпионские снимки, то можно с уверенностью говорить о том, что третье поколение сделает машину более широкой. Однако, более подробную информацию мы узнаем не скоро, ведь публичный дебют новинки состоится не раньше, чем через 2 года.