Audi представила две новые версии А6 в России

Отечественные дилеры компании Audi уже начали принимать заказы на новый седан А6 в обновлённых базовых модификациях.

Так, новинка в версии 40 TFSI комплектуется мотором на 2.0 литра, который имеет мощность в 190 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 7 ступеней. Доступна система переднего привода. Что касается дизельной версии 40 TDI, то она получит двухлитровый турбированный агрегат, форсированный до 190 лошадиных сил.

В базовый перечень оборудования входят несколько ассистентов для водителя, светодиодные фонари, парктроник, подогрев передних сидений, система климат-контроля, а также усовершенствованная информационно-развлекательная система.

Цена дизельной версии составляет 3 миллиона 55 тысяч рублей. За бензиновую модификацию нужно доплатить 55 тысяч рублей. Первые экземпляры окажутся у дилеров уже в первые недели нового года.