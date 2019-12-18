Acura вывела новый кроссовер MDX на тесты

Японская автомобильная марка Honda вывела на тесты новое поколение кроссовера MDX. Прототип был замечен на дорогах США порталом «Motor1».

Кузов тестового кроссовера получил плотный защитный камуфляж, но дизайн автомобиля уже известен благодаря утечке программного пакета компании. Внешний облик нового MDX в новом поколении получил более четкие линии кузова, а также визуально увеличенный в длину кузов.

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете, но предполагается, что новинку оснастят в версии Type S турбированным 6-цилиндровым «оппозитником» и системой полного привода. В салоне кроссовера появится цифровая приборная панель и большой дисплей мультимедийной системы.

Презентация новой генерации Acura MDX должна состояться в первой половине следующего года. Продажи стартуют до конца 2020-го.