Штрафы за нарушение скоростного лимита увеличат в 6 раз

В последнее время чиновники всё чаще обсуждают тему нештрафуемого порога. Одновременно с этим, на повестку дня вышел вопрос о необходимости увеличить штрафы за нарушение скоростного лимита в несколько раз.

Так, в Министерстве внутренних дел полагают, что необходимо повысить штраф за превышение скорости в диапазоне от 20 до 40 километров в час с 500 рублей до 3 тысяч. Если превышение составило от 40 до 60 километров в час, то штраф должен составлять 4 тысячи рублей, тогда как сейчас он не превышает полутора тысяч. Максимальный штраф за нарушение скорости движения составит 5 тысяч рублей.

Специалисты МВД отмечают, что если водитель часто нарушает ПДД, то его должны лишать привилегии погашать задолженность с пятидесятипроцентной скидкой. Хотя, пока неясно определение самого слова «часто». Пока это только законопроект, но, если его поддержат, то нарушителям придётся тратить на оплату штрафов в 6 раз больше.

Если с суммой санкций что-то прояснилось, то по поводу отмены нештрафуемого порога до сих пор ничего неясно. Многие полагают, что для повышения уровня безопасности движения в первую очередь чиновники должны начать с приведения в порядок всех дорог, нанесения нормальной разметки, установки знаков и пешеходных зон.