Железнодорожные переезды оснастят камерами

Министерство транспорта выступило с решением начать тотальную фиксацию нарушений правил дорожного движения на всех железнодорожных переездах. Для этого будут использоваться камеры нового типа. Отметим, что в настоящий момент на территории России функционирует более 10 тысяч переездов, при этом оснащены камерами не более двух сотен.

Наличие новых комплексов значительно повысит уровень безопасности на ж/д переездах. Изначально камеры будут останавливаться только в тех местах, где чаще всего происходят страшные ДТП с серьёзными последствиями. Стоит отметить, что новая техника сможет определять, когда автомобиль на запрещающий сигнал светофора или совершал манёвры на полотне, когда шлагбаум закрывался или уже был закрыт.

Напомним, что не так давно члены Государственной Думы поддержали инициативу, предполагающую увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения при пересечении железнодорожного полотна. Если документ будет одобрен и во втором чтении, то за пренебрежение правилом придётся заплатить минимум 5 тысяч рублей, что в 5 раз больше актуальной суммы санкций.