Ждать осталось недолго. «УАЗ» разработает турбомотор

Компания «УАЗ» анонсировала появление в линейке турбомотора. По словам гендиректора Ульяновского автозавода Адиля Ширинова, в 2020 году российская автомобильная марка собирается начать устанавливать данный силовой агрегат на свои автомобили. Мощность агрегата составит 180 лошадиных сил. Сейчас этот двигатель находится на стендовых испытаниях. За его разработку ответственны инженеры «Заволжского моторного завода».

Скорое появление в моторной гамме «УАЗа» турбомотора связано с приближающейся датой дебюта нового внедорожника, окрещенного представителями компании «Русским Прадо». Автомобиль будет представлять собой глубоко модернизированную версию модели «Патриот».

Ожидается, что новый рамный внедорожник «УАЗ», стоимость которого составит порядка 1 миллиона 500 тысяч рублей, построят на новой архитектуре. Эта же «тележка» в будущем выступит в качестве базы для целого семейства новых автомобилей «УАЗ». Внедорожник оснастят независимой передней подвеской и полузависимой пружинной задней (без рессор). В моторную гамму этой модели также войдет 2,3-литровый агрегат на 150 и 170 лошадиных сил.