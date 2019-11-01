Второе поколение Hyundai Creta оказалась в Китае дешевле, чем первое

Компания Hyundai вывела на китайский авторынок вторую генерацию кроссовера ix25, известного в России и в других странах под названием Creta.

Новинка спроектирована на той же платформе, что и Kia Seltos, который привезут в нашу страну в следующем году. За счет смены архитектуры новый ix25/Creta прибавил в длине на 30 мм, в ширине – на 10 мм, а колесная база увеличилась на 20 мм – до 2610 мм. Объем багажника вырос с 431 до 444 литров.

Дизайн экстерьера и интерьера новинки выполнены в более экстремальном ключе. Кроссовер получил новомодную 2-ярусную головную оптику и 2-этажные задние фонари, объединенные горизонтальной полосой «стопарей». В интерьере выделяется огромный 10,25-дюймовый вертикальный сенсорный дисплей на центральной консоли, вмещающий в себя как функции «мультимедийки», так и блока управления «климатом». Здесь же и виртуальная приборная панель и проекционный дисплей, доступные в максимальных комплектациях.

Под капот китайского Hyundai ix25 установили 1,5-литровый атмосферный агрегат на 115 лошадиных сил, сочетающийся с 6-ступенчатой МКПП или вариатором.

Со сменой поколений корейский кроссовер оказался подешевел. Стоимость второй генерации ix25/Creta в «Поднебесной» составляет 105 тысяч 800 юаней или 959 тысяч рублей. Для сравнения, за первое поколение этого «паркетника» в КНР просили от 109 тысяч 800 юаней или 995 тысяч рублей.

В России продажи второго поколения Hyundai Creta, адаптированного под наш рынок, стартуют в 2021 году. Производством кроссовера займется предприятие в Петербурге.