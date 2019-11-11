Volvo представила новую версию седана S60 в России

Российские представители компании Volvo сообщили о старте приёма предварительных заказов на четырёхдверку модели S60 в новой комплектации Momentum. Первые экземпляры машин до официальных дилеров доберутся уже к концу зимы. Стоимость новинки составит 2 миллиона 400 тысяч рублей.

В основе автомобиля положена платформа SPA. Под капотом седана будут располагаться 2 мотора на выбор, на 190 и 240 лошадиных сил. Обе версии работают на бензине и сочетаются с коробкой автомат на 8 ступеней. Транспортное средство будет продаваться с полным и передним приводом.

Напомним, что несколько недель назад компания Volvo представила полностью электрифицированный кроссовер ХС40, который стал первой электромашиной в ряду бренда.