Volvo показала новый кроссовер для России

Отечественные дилеры бренда Volvo сообщили о старте приёма заказов на гибридный паркетник модели ХС80 в версии Twin Engine. Эти данные уже были опубликованы в официальном пресс-релизе самой компании.

Как оказалось, первые экземпляры кроссоверов поступят на точки продажи ориентировочно в конце зимы. Новинка будет доступна по цене от 5 миллионов 379 тысяч рублей. Автомобиль получит бензиновый силовой агрегат, который сочетается с электроустановкой и аккумулятором, позволяющим восполнять ёмкость от стандартной электросети. Общая мощность двигателей гибрида составляет 4-7 лошадиных сил.

Несмотря на свои габариты и принадлежность к гибридным транспортным средствам, кроссовер получил весьма впечатляющие динамические характеристики. Так, до сотни с места автомобиль может разогнаться за 5.3 секунды. А средний расход топлива на 100 километров в смешанном режиме движения не превысит 2.3 литра.

Напомним, что около месяца назад компания представила новый полностью электрифицированный кроссовер модели ХС40. Однако, продавать в России модель пока не планируют.