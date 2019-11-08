Volkswagen запустит в серию новый электрический универсал

Представители компании Volkswagen рассекретили эскизы будущего концепта, который войдёт в семейство ID. Как оказалось, речь идёт об универсале с предварительным маркетинговым названием ID. Space Vizzion.

Разработчики уверяют, что именно с помощью этого концепта им удастся заложить фундамент развития нового сегмента. По сути, дизайн универсала представляет собой некий симбиоз заимствованных фишек из различных электрических шоу-каров. Хотя, несомненно, определённая индивидуальность у моделей есть.

По словам создателей машины, новинка получит шикарные аэродинамические характеристики, которые будут сочетаться с просторным и комфортным салоном, свойственным кроссоверам. Что касается технических характеристик, то все данные держатся под большим секретом. Ясно только одно, что, как и все предыдущие концепты, новинка будет построена на платформе МЕВ. Запас хода составит 590 км/ч.