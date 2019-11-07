Volkswagen запускает в серию электрокар ID.3

Электрокар модели ID.3 является первой серийной машиной немецкой компании, которая была построена на платформе МЕВ. Сегодня стало известно о том, что первая партия сойдёт с конвейера уже в ноябре на заводе в Цвиккау.

Официальные дилеры получат первые образцы хэтчбека в середине будущего года. Стоит отметить, что по программе предварительного заказа потенциальные покупатели зарезервировали уже более 35 тысяч машин. Известно, что автомобиль получит достаточно стандартную на сегодняшний день комплектацию, а его особенностью станут небольшие габариты. Дело в том, что для строительства пятидверки использовали специальные плоские аккумуляторы, которые будут располагаться под полом транспортного средства. Это позволило значительно увеличить свободное место в салоне.

В продажу машина поступит в нескольких версиях, которые будут отличаться по комплектации. Доступно три вида аккумуляторов на 45, 58 и 77 кВт в час. Они смогут проехать без подзарядки 324, 420 и 550 километров соответственно. Мощность силовых агрегатов составит 150 и 204 лошадиные силы, а максимальная скорость движения составит 160 км/ч.