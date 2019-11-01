Volkswagen Transporter станет «маленьким»

Уже в будущем году компания Volkswagen планирует выпустить на рынок новое поколение автомобилей модели Transporter. Они известны под индексом Т7.

Сегодня в сети представители средств массовой информации в Германии выпустили статью, где указали особенности, которые будет иметь новинка. Как оказалось, главной изюминкой модели станет то, что в её основу будет положена иная платформа. Речь идёт про MQB. Хотя, эти данные вызвали ряд противоречивых мнений у экспертов. Дело в том, что платформа для легковых машин не может использоваться для коммерческого транспорта. Некоторые полагают, что актуальная версия машины останется в коммерческой серии, а вот «семёрке» будет отведена другая роль, и машина займёт место Sharan.

И эта мысль вполне похожа на правду. Особенно, учитывая, что в сети уже засветились первые снимки Т7 в камуфляжной пленке. На фото машина действительно выглядит компактнее. Напомним, что актуальная модификация авто в этом году получила последнее обновление. И это является подтверждением того, что Т6.1 останется на конвейере.