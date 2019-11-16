Volkswagen привезет в Россию бюджетный кроссовер Tarek

Компания Volkswagen привезет на российский авторынок новую модель. Речь идет о бюджетном кроссовере Tarek, который расположится в модельном ряду немецкой марки на ступень ниже Tiguan. Сборкой «паркетника» займется предприятие «Группы ГАЗ», расположенное в Нижнем Новгороде.

Предсерийные кроссоверы начнут выпускать на российском заводе в середине 2020 года, а первые экземпляры нового Volkswagen Tarek доберутся до дилеров в нашей стране только к началу 2021 года, пишут «Автовести».

Название доступного кроссовера от Volkswagen для России также пока не утверждено, но предполагается, что автомобиль назовут точно не Tarek или Tharu.

Техническое оснащение этой модели для РФ также пока держится в секрете. В Китае кроссовер комплектуется бензиновыми двигателями на 1,4-литра и 2-литра, выдающими 150 и 186 лошадиных сил соответственно. Связку им составляет роботизированная коробка передач DSG7. Привод может быть как передним, так и полным. В России же этот «паркетник» может получить связку 1,4-литрового TSI с 6-диапазонным АКПП Aisin и передним приводом.

В КНР за Volkswagen Tharu (он же Tarek) просят от 169 тысяч 800 юаней или 1 миллион 547 тысяч рублей.