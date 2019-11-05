Volkswagen Polo получит новую умную комплектацию

Обновлённая легковушка, которая стоит менее 800 тысяч рублей, получит шикарную комплектацию и даже систему удалённого доступа.

Компания Volkswagen сообщила о выходе новой модификации седана. Она получила название Select. Приобрести автомобиль можно по цене от 799 тысяч 900 рублей. Под капотом новой четырёхдверки располагается мотор на 1.6 литра. Он может быть форсирован до 90 или 110 лошадиных сил. Младшая версия сочетается с коробкой передач на 5 ступеней. Мощный силовой агрегат работает вместе с коробкой автомат на 6 ступеней.

Особый интерес публики привлекает широкий набор дополнительных функций. Так, машина в этой комплектации будет иметь обогрев заднего стекла, аудиосистему, круиз-контроль, центральный замок, спортивный мультируль, функцию обогрева передних кресел и форсунок омывателя, автоматическую регулировку фар и многое другое. Кроме того, автомобиль получит специальный модуль, с помощью которого управлять им можно будет через приложение на смартфоне.

ПО подскажет, когда пора обновлять масло, уровень топлива, предоставит статистику о пройденном расстоянии и многое другое. Кроме того, с помощью приложения можно узнать, где неподалеку находятся официальные центры компании Volkswagen.