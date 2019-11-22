Внедорожник GAC GS8 добрался до дилеров в России

Китайская GAC выводит на российский авторынок свой новый внедорожник с индексом GS8. Несмотря на то, что официальный старт продаж этой модели в нашей стране пока не дан, первые автомобили уже начали появляться в распоряжении дилеров, по крайней мере в Москве.

По предварительной информации, опубликованной порталом «Китайские автомобили», реализация нового GAC GS8 в России начнется с 9 декабря.

Напомним, что ранее компания GAC получила на внедорожник GS8 сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), согласно которому новинка будет продаваться в РФ как в переднеприводной, так и полноприводной модификациях и 7-местным салоном. Колесная база внедорожника составит 2800 мм, а под капотом будет установлен 2-литровый турбированный агрегат на 190 лошадиных сил, работающий в связке с 6-скоростным «автоматом» Aisin.

Цены на новинку пока не объявлены, но предполагается, что они будут начинаться с отметки в 1 миллион 800 тысяч рублей.