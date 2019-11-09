Внедорожник Ford Everest получил «спорт-версию»

Американская Ford представила новую версию своего рамного внедорожника Everest. Новая модификация получила название «Sport» и отличается наличием оригинального стайлинга и мощного мотора.

Внешне отличить Everest Sport от обычного внедорожника можно по модернизированной головной оптике, другой решетке радиатора и легкосплавным «колесам» на 20 дюймов.

В интерьере автомобиля появилась виртуальная «приборка», передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой и кожаной отделкой, а также современная мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем.

Приводит в движение Ford Everest Sport 3,2-литровый турбодизельный агрегат на 195 лошадиных сил (470 Нм момента). Кроме него предложен 2-литровый битурбодизель, выдающий 213 лошадиных сил и 500 Нм. Совместно с обоими функционирует безальтернативный 6-диапазонный «автомат». Привод – только полный.

Стоимость нового Ford Everest Sport при пересчете c австралийских долларов на российскую валюту составляет 2 миллиона 735 тысяч рублей.