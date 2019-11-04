Властям не нравятся стикеры на машинах

Представители Государственной Думы в очередной раз заговорили о необходимости ограничить возможность автовладельцев обклеивать кузова машин различными стикерами. На этот раз автором инициативы стал Сергей Тен.

По его мнению, все изображения, которые устанавливаются на транспортное средство, должны быть строго регламентированы и быть информационно полезными для окружающих, а не отвлекать их внимание. Чиновник уверен, что разглядывая рисунки на кузове и вчитываясь в надписи, автовладельцы нередко теряют бдительность, из-за чего провоцируются дорожно-транспортные происшествия. Никакой статистики по этому поводу нет. Однако, оказалось, что, среди опрошенных экспертов, это практически устоявшееся мнение, которое не требует доказательств.

Кроме того, депутат отметил, что в последнее время мужчины ведут себя за рулем немногим лучше, а иногда хуже женщин. Официальная статистика подтверждает, что представительницы прекрасного пола намного реже попадают в крупные аварии с серьёзными последствиями. Хотя, они являются одними из самых частых фигурантов в мелких ДТП.

На основании этого депутат полагает лишним вешать на заднее стекло изображение женской туфельки. Это не только намекает на дискриминацию по половому признаку, но и указывает на то, что женщины априори не могут быть более дисциплинированными и опытными водителями, нежели мужчины. А это неверно.